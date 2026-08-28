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28 серпня 2026, 10:17

На Одещині під час чищення каналізації загинув 14-річний хлопець, його брата реанімували

28 серпня 2026, 10:17
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Трагедія сталася вдень 27 серпня в одному з приватних домоволодінь у Буджацькій громаді Болградського району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

46-річна місцева жителька разом із синами віком 14 та 15 років чистила забиту каналізаційну трубу. Молодшого хлопця опустили до каналізації, де він втратив свідомість. Рятувати його кинувся 14-річний двоюрідний брат, якого родичі покликали на допомогу – він теж знепритомнів.

Дорослі витягли обидвох підлітків. Першого хлопця вдалося реанімувати – зараз він перебуває під наглядом лікарів. На жаль, його двоюрідний брат помер у "швидкої" по дорозі до лікарні, попередньо, від отруєння каналізаційними газами.

Зазначається, що обидві родини на обліках у соціальних службах чи поліції не перебували. Вирішується питання щодо внесення відомостей до ЄРДР за ч. 1 ст. 115 КК України з приміткою "нещасний випадок".

Нагадаємо, на Тернопільщині одна людина померла, а ще п'ятеро перебувають у лікарнях. Потерпілі – члени однієї родини віком від 30 до 80 років.

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