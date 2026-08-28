Масштабна пожежа на підприємстві у Житомирі: обвалився дах виробничого цеху
У ніч на 28 серпня рятувальники ліквідовували масштабну пожежу на території одного з підприємств у Житомирі
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.
Вогонь спалахнув у виробничому цеху, охопивши пакувальну лінію. Через високу температуру покрівля будівлі деформувалася та обвалилася.
Пожежа охопила орієнтовно 1500 кв. м, створивши загрозу розповсюдження вогню на сусідній цех та адміністративний корпус. Сильне задимлення ускладнювало роботу рятувальників.
Вогнеборці гасили пожежу понад п'ять годин. До ліквідації залучалися 54 рятувальники та 13 одиниць спецтехніки.
Усі обставини та причини виникнення пожежі встановлюються.
Нагадаємо, 25 серпня близько 21:30 на Прикарпатті спалахнув готель: горіли покрівля та перекриття будівлі з мансардою. Площа пожежі становила близько 225 кв. метрів.