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У ніч на 28 серпня підрозділи Сил оборони України уразили нафтопереробний завод "Славнефть-ЯНОС" у Ярославлі в РФ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

На території підприємства зафіксовано пожежу. Масштаб завданих збитків наразі уточнюється.

"Славнефть-ЯНОС" є одним із найбільших нафтопереробних заводів Росії, що входить до складу ПАТ "Славнефть". Потужність заводу становить близько 15 млн тонн нафти на рік.

Підприємство здійснює повний цикл переробки нафти та виготовляє авіаційне й дизельне паливо, бензин, мазут та мастильні матеріали, які безпосередньо використовуються для забезпечення потреб російської армії.

"Робота по ключових об’єктах противника триває", – наголосили в Генштабі.

Нагадаємо, у ніч на 26 серпня безпілотники повторно атакували логістичний хаб Wildberries у Котовську Тамбовської області Росії. Після атаки на території об'єкта спалахнула масштабна пожежа.