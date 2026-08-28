РФ чотири рази вдарила по заводу "Хортиця" у Запоріжжі: підприємство знищене

Фото: Запорізька ОВА

Російський удар по Запоріжжю 27 серпня знищив лікеро-горілчаний завод "Хортиця". Підприємство не підлягає відновленню

Про це 28 серпня повідомила пресслужба Global Spirits у коментарі NV Бізнес, передає RegioNews.

За даними компанії, у завод влучили чотири рази. Пожежа тривала щонайменше три години. Частина продукції згоріла, а решта оплавилася та підлягає утилізації.

Через удар Global Spirits втратила від 3 до 4 млн пляшок продукції, за яку вже був сплачений акциз. Середню вартість однієї пляшки в компанії оцінюють у 100 гривень.

На підприємстві працювали понад 500 людей. Потужність ліній розливу сягала 16 пляшок за секунду.

Окрім горілки "Хортиця", завод виготовляв продукцію під торговими марками "Мороша", "Первак", "Медова", "Пшенична сльоза" та Gold Ukraine.

Нагадаємо, в четвер, 27 серпня, російські війська атакували Запоріжжя. Як повідомили в ОВА, удар прийшовся по території одного з підприємств.

Вранці 28 серпня окупанти завдали удару безпілотником по будівельному гіпермаркету "Епіцентр" у Запоріжжі. Внаслідок влучання дрона в будівлю торговельного центру виникла масштабна пожежа площею близько 2000 кв. метрів.