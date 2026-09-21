На Миколаївщині російська атака обірвала життя трирічного хлопчика
У Вознесенському районі Миколаївської області 21 вересня внаслідок російської атаки загинув трирічний хлопчик. Дитина отримала смертельне поранення під час повітряної атаки, коли перебувала на вулиці
Про це повідомив виконувач обов’язків начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Георгій Решетілов, передає RegioNews.
"Сьогодні вдень під час повітряної атаки ворога у Вознесенському районі смертельне поранення отримав трирічний хлопчик, який перебував на вулиці", — повідомив Решетілов.
За його словами, медики намагалися врятувати дитину, однак попри їхні зусилля хлопчик помер.
Обставини та наслідки російської атаки уточнюються.
Нагадаємо,що на Херсонщині внаслідок російських обстрілів 21 вересня постраждали троє цивільних. Російські військові били по населених пунктах області артилерією та безпілотниками.