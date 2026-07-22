Масштабна пожежа у Слов'янську: вогонь підібрався до приватних будинків
Через пожежу сухостою у Слов'янську виникла загроза для житлових будинків
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.
Через сильний вітер пожежа сухої трави швидко поширювалася та підбиралася безпосередньо до приватних осель.
Вогнеборці приборкали стихію, ліквідували займання та врятували житловий сектор від знищення.
Нагадаємо, у Краматорській громаді Донецької області залишаються близько 50 тисяч людей. Для підтримки населення в умовах війни в громаді функціонують 14 пунктів незламності.
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