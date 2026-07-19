Росія знищила завод військового спорядження UKRTAC у Києві: команда пообіцяла відбудуватися
У Києві внаслідок російського ракетного удару вночі 19 липня знищені завод і склади UKRTAC - підприємства з виробництва військового спорядження та засобів індивідуального захисту
Про це повідомив засновник компанії Северіон Дангадзе, передає RegioNews.
"Сьогодні вночі наше підприємство пережило найбільшу трагедію за всю свою історію", - зазначив Дангадзе.
За його словами, внаслідок прямого ракетного удару повністю знищені завод і склади UKRTAC.
"За цими стінами були роки праці, сотні людей, тисячі рішень, безсонні ночі, віра, відповідальність і величезне бажання зробити свій внесок у безпеку України. Але сьогодні є найголовніше. Усі наші люди живі. І це безцінно. Можна втратити будівлі. Можна втратити обладнання. Можна втратити майно. Але неможливо знищити команду, її досвід, знання, характер і віру... Ми не здаємося. Ми відбудуємося. Ми продовжимо працювати. І ми зробимо все, щоб UKRTAC став ще сильнішим", - підкреслив Дангадзе.
Нагадаємо, що уночі 19 липня російські війська атакували Київ балістичними ракетами. Під ударом опинилися Деснянський, Дніпровський, Подільський, Святошинський, Солом’янський і Шевченківський райони.