Росія знищила завод військового спорядження UKRTAC у Києві: команда пообіцяла відбудуватися

Про це повідомив засновник компанії Северіон Дангадзе, передає RegioNews .

За його словами, внаслідок прямого ракетного удару повністю знищені завод і склади UKRTAC.

"За цими стінами були роки праці, сотні людей, тисячі рішень, безсонні ночі, віра, відповідальність і величезне бажання зробити свій внесок у безпеку України. Але сьогодні є найголовніше. Усі наші люди живі. І це безцінно. Можна втратити будівлі. Можна втратити обладнання. Можна втратити майно. Але неможливо знищити команду, її досвід, знання, характер і віру... Ми не здаємося. Ми відбудуємося. Ми продовжимо працювати. І ми зробимо все, щоб UKRTAC став ще сильнішим", - підкреслив Дангадзе.