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19 липня 2026, 15:21

Росія знищила завод військового спорядження UKRTAC у Києві: команда пообіцяла відбудуватися

19 липня 2026, 15:21
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Фото: ДСНС
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У Києві внаслідок російського ракетного удару вночі 19 липня знищені завод і склади UKRTAC - підприємства з виробництва військового спорядження та засобів індивідуального захисту

Про це повідомив засновник компанії Северіон Дангадзе, передає RegioNews.

"Сьогодні вночі наше підприємство пережило найбільшу трагедію за всю свою історію", - зазначив Дангадзе.

За його словами, внаслідок прямого ракетного удару повністю знищені завод і склади UKRTAC.

"За цими стінами були роки праці, сотні людей, тисячі рішень, безсонні ночі, віра, відповідальність і величезне бажання зробити свій внесок у безпеку України. Але сьогодні є найголовніше. Усі наші люди живі. І це безцінно. Можна втратити будівлі. Можна втратити обладнання. Можна втратити майно. Але неможливо знищити команду, її досвід, знання, характер і віру... Ми не здаємося. Ми відбудуємося. Ми продовжимо працювати. І ми зробимо все, щоб UKRTAC став ще сильнішим", - підкреслив Дангадзе.

Нагадаємо, що уночі 19 липня російські війська атакували Київ балістичними ракетами. Під ударом опинилися Деснянський, Дніпровський, Подільський, Святошинський, Солом’янський і Шевченківський райони.

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