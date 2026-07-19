Россия уничтожила завод военного снаряжения UKRTAC в Киеве: команда пообещала отстроиться

Об этом сообщил основатель компании Северион Дангадзе, передает RegioNews .

По его словам, в результате прямого ракетного удара полностью уничтожены завод и склады UKRTAC.

"За этими стенами были годы работы, сотни людей, тысячи решений, бессонные ночи, вера, ответственность и огромное желание внести свой вклад в безопасность Украины. Но сегодня самое главное. Все наши люди живы. И это бесценно. Можно потерять здания. Можно потерять оборудование. Можно потерять имущество. Но невозможно уничтожить команду, ее опыт, знания. Мы. продолжим работать. И мы сделаем все, чтобы UKRTAC стал еще сильнее", – подчеркнул Дангадзе.