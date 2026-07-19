Россия уничтожила завод военного снаряжения UKRTAC в Киеве: команда пообещала отстроиться
В Киеве в результате российского ракетного удара ночью 19 июля уничтожены завод и склады UKRTAC - предприятия по производству военного снаряжения и средств индивидуальной защиты
Об этом сообщил основатель компании Северион Дангадзе, передает RegioNews .
"Сегодня ночью наше предприятие пережило величайшую трагедию за всю свою историю", - отметил Дангадзе.
По его словам, в результате прямого ракетного удара полностью уничтожены завод и склады UKRTAC.
"За этими стенами были годы работы, сотни людей, тысячи решений, бессонные ночи, вера, ответственность и огромное желание внести свой вклад в безопасность Украины. Но сегодня самое главное. Все наши люди живы. И это бесценно. Можно потерять здания. Можно потерять оборудование. Можно потерять имущество. Но невозможно уничтожить команду, ее опыт, знания. Мы. продолжим работать. И мы сделаем все, чтобы UKRTAC стал еще сильнее", – подчеркнул Дангадзе.
Напомним, что ночью 19 июля русские войска атаковали Киев баллистическими ракетами. Под ударом оказались Деснянский, Днепровский, Подольский, Святошинский, Соломенский и Шевченковский районы.