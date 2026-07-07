Російський "Шахед" влучив у логістичний об'єкт у Кривому Розі: спалахнула пожежа

Фото: Дніпропетровська ОВА

У ніч на 7 липня російські війська атакували Кривий Ріг реактивним безпілотником типу "Шахед". Внаслідок влучання у цивільний об'єкт логістичної компанії виникла велика пожежа

Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, передає RegioNews.

На місце події оперативно прибули всі екстрені служби. Рятувальникам вдалося не допустити поширення вогню на сусідні будинки.

Попри значну площу займання, о 06:25 пожежу локалізували. Наразі ліквідація наслідків триває.

До гасіння залучили 11 розрахунків Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

За попередньою інформацією, внаслідок атаки люди не постраждали. Остаточні дані щодо наслідків будуть відомі після завершення рятувальних робіт.

У Криворізькому районі інших обстрілів не зафіксували.

Також російські війська атакували Нікопольський район безпілотниками. Під удар потрапили Нікополь, Мирівська, Покровська та Марганецька громади. Унаслідок атак пошкоджено соціальний заклад, обійшлося без загиблих і поранених.

Вілкул додава, що в Кривому Розі всі міські служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють у штатному режимі.

Нагадаємо, в Полтавському районі рятувальники ліквідували наслідки російської атаки на одне з промислових підприємств. Унаслідок удару на кількох локаціях виникли пожежі.