08:22  07 липня
На Рівненщині пітбуль покусав власника та сусідку: чоловік захищав її
00:55  07 липня
Двоюрідного брата відомої співачки затримали ТЦК: вона публічно звернулась до Зеленського
00:35  07 липня
"Район повністю в диму": будинок Олени Кравець постраждав внаслідок обстрілу Києва
UA | RU
UA | RU
07 липня 2026, 08:57

Росія запустила по Україні 123 дрони: ППО знищила 108, є влучання

07 липня 2026, 08:57
Читайте также на русском языке
Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
Читайте также
на русском языке

У ніч на 7 липня російські війська атакували Україну 123 ударними безпілотниками різних типів, зокрема дронами Shahed, "Гербера", "Італмас" та імітаторами "Пародія"

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що атака тривала з 18:00 6 липня. Ворожі дрони запускали з території Росії – з напрямків Курська, Орла, Брянська, Приморсько-Ахтарська, Шаталова, Міллерова, а також із тимчасово окупованих територій Донецької області та Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, підрозділи зенітних ракетних військ, радіоелектронної боротьби, безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30 українська протиповітряна оборона знищила або придушила 108 ворожих безпілотників на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Водночас зафіксовано влучання 12 ударних БпЛА на 10 локаціях. Також повідомляється про падіння уламків збитих дронів на п’яти місцях.

Нагадаємо, в ніч на 7 липня російські війська атакували Кривий Ріг реактивним безпілотником типу "Шахед". Внаслідок влучання у цивільний об'єкт логістичної компанії виникла велика пожежа. Обійшлося без постраждалих.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна РФ ППО атака БПЛА російська армія
Росіяни атакували промислове підприємство на Полтавщині
07 липня 2026, 07:56
Мінус 1200 окупантів за добу: Генштаб оновив втрати російської армії
07 липня 2026, 07:39
Понад 1,1 тисячі ударів за добу: у Запорізькій області троє загиблих і 28 поранених
07 липня 2026, 07:16
Всі новини »
01 липня 2026
Корупційний марафон. Що відомо про нові справи НАБУ проти нардепів від "Слуги народу"
Верховна Рада IX скликання увійде в історію великою кількістю корупційних скандалів та кримінальних справ
26 червня 2026
Замінована країна. Чи можна повернути життя на "мертві землі"
Україна є найбільш замінованою країною світу: до 20% всієї величезної території забруднено вибухонебезпечними предметами. Про те, як люди виживають за таких умов, і які заходи варто було би вжити для ...
25 червня 2026
Чи перетвориться Україна на "Скелю"? Що відбувається у "полку Сирського"
Звірства у 425 ОШП рано чи пізно вдарять і по президенту Зеленському
18 червня 2026
На межі вибуху. Чому українці дедалі частіше йдуть на відкритий спротив
Не завжди дії місцевих і центральних органів влади знаходять підтримку з боку населення. У підсумку люди змушені об'єднувати зусилля для відстоювання суспільних інтересів в правовому полі та не тільки
Під Києвом знайшли тіло жінки, яку підозрювали у замаху на Єрмолаєва в Монако – ЗМІ
07 липня 2026, 10:36
"Він хоче покласти цьому край": Трамп заявив, що Путін хоче завершити війну
07 липня 2026, 10:25
Росіяни обстріляли 22 населені пункти Сумщини: двоє загиблих
07 липня 2026, 10:03
Депутат із Прикарпаття привласнив мільйони із зарплат освітян: отримав 9 років тюрми
07 липня 2026, 09:39
На Полтавщині дрони РФ вдарили по підприємствах у двох районах
07 липня 2026, 09:21
Російський "Шахед" влучив у логістичний об'єкт у Кривому Розі: спалахнула пожежа
07 липня 2026, 08:42
Ракети, санкції та подвійні стандарти: що дозволяє РФ продовжувати війну
07 липня 2026, 08:35
На Рівненщині пітбуль покусав власника та сусідку: чоловік захищав її
07 липня 2026, 08:22
Росіяни атакували промислове підприємство на Полтавщині
07 липня 2026, 07:56
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Корупційний марафон. Що відомо про нові справи НАБУ проти нардепів від "Слуги народу"
Замінована країна. Чи можна повернути життя на "мертві землі"
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Геннадій Друзенко
Юрій Касьянов
Всі блоги »