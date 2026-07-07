Росія запустила по Україні 123 дрони: ППО знищила 108, є влучання

Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 7 липня російські війська атакували Україну 123 ударними безпілотниками різних типів, зокрема дронами Shahed, "Гербера", "Італмас" та імітаторами "Пародія"

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що атака тривала з 18:00 6 липня. Ворожі дрони запускали з території Росії – з напрямків Курська, Орла, Брянська, Приморсько-Ахтарська, Шаталова, Міллерова, а також із тимчасово окупованих територій Донецької області та Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, підрозділи зенітних ракетних військ, радіоелектронної боротьби, безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30 українська протиповітряна оборона знищила або придушила 108 ворожих безпілотників на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Водночас зафіксовано влучання 12 ударних БпЛА на 10 локаціях. Також повідомляється про падіння уламків збитих дронів на п’яти місцях.

Нагадаємо, в ніч на 7 липня російські війська атакували Кривий Ріг реактивним безпілотником типу "Шахед". Внаслідок влучання у цивільний об'єкт логістичної компанії виникла велика пожежа. Обійшлося без постраждалих.