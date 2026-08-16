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16 серпня 2026, 19:12

На Херсонщині через ворожі обстріли постраждали чотири людини

16 серпня 2026, 19:12
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Фото: ДСНС
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Унаслідок російських атак на Херсонщині 16 серпня постраждали четверо цивільних. Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом можливих воєнних злочинів

Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура, передає RegioNews.

За даними слідства, російські війська атакували населені пункти області із застосуванням авіації, ствольної артилерії та безпілотників різних типів.

Станом на 17:30 відомо про чотирьох поранених. Усі вони отримали травми внаслідок атак російських БпЛА у Херсоні та селі Інгулець.

Внаслідок обстрілів також пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, корпус лікарні, магазин, складські приміщення, гаражі, службові та легкові автомобілі.

За фактами атак органи прокуратури Херсонської області розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України — воєнні злочини.

Нагадаємо, що російські війська 16 серпня атакували Павлоград Дніпропетровської області. Внаслідок удару виникла пожежа на території приватного домоволодіння.

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