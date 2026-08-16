У Києві через ДТП на мосту Патона ускладнено рух транспорту

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У Києві 16 серпня на мосту Патона сталась ДТП

Про це повідомила поліція Києва, передає RegioNews .

Як повідомили у поліції, рух ускладнений в обох напрямках.

Водіїв закликають врахувати ситуацію під час планування маршруту та, за можливості, обрати альтернативний шлях.

Нагадаємо, що у Рівному 15 серпня близько 14:40 на вулиці В’ячеслава Чорновола сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої постраждали двоє людей.