"Уникнути більших руйнувань вдалося завдяки ППО": стали відомі наслідки нічного терору окупантів

Фото: ДСНС

16 серпня наслідки російської атаки по Україні зафіксували у восьми областях та Києві. Під ударом опинилися об’єкти інфраструктури, житлові й цивільні будівлі, а також енергетична інфраструктура

Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький, передає RegioNews .

За його словами, у Києві та Київській області поранень зазнали шестеро людей. У Кривому Розі внаслідок атаки загинули двоє людей, ще 14 постраждали. Ще одна людина загинула в Сумах.

"Руйнування зафіксовані у 8 областях та Києві. У столиці та Київській області шестеро людей отримали поранення. На жаль, двоє людей загинуло та 14 постраждали у Кривому Розі. Ще одна людина загинула в Сумах. Щирі співчуття рідним та близьким", — зазначив Корецький.

Від ночі 341 рятувальник та 93 одиниці техніки ДСНС по всій Україні працювали над ліквідацією наслідків російської атаки.

Прем’єр-міністр подякував силам протиповітряної оборони, рятувальникам, медикам, поліцейським, комунальникам, енергетикам та всім службам, які долучилися до ліквідації наслідків ударів.

Нагадаємо, що у ніч проти 16 серпня російські війська атакували Україну ракетами різних типів та 106 безпілотниками. Сили протиповітряної оборони знищили або подавили 88 повітряних цілей.