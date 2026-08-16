У Запорізькому районі внаслідок ворожих авіаударів загинули двоє людей
У Запорізькому районі внаслідок російських авіаударів загинули двоє людей, ще одна людина постраждала
Про це повідомили у ДСНС, передає RegioNews.
В одному із сіл області внаслідок удару було зруйновано житловий будинок. Рятувальники деблокували з-під завалів тіла 66-річного чоловіка та 64-річної жінки.
В іншому населеному пункті частково зруйновано житловий будинок. 39-річний чоловік отримав поранення, йому надають необхідну медичну допомогу.
Вибуховою хвилею та уламками також пошкоджено розташовані поруч приватні будинки й господарські споруди.
Нагадаємо, що російські війська 16 серпня атакували реактивним безпілотником поштове відділення, розташоване у торговельному центрі в передмісті Одеси.
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