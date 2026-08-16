Балістика, тисячі дронів і бомб: Зеленський про наслідки масованих атак по 13 областях України

Фото: ДСНС

Російські війська протягом тижня атакували Україну 62 ракетами, понад 1550 ударними безпілотниками та майже 1560 авіаційними бомбами. Більшість ракет були балістичними

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, передає RegioNews .

"Лише протягом цього тижня 13 областей були під ударами. Ворог випустив по наших містах і громадах понад 1550 ударних дронів, майже 1560 авіабомб та 62 ракети. Серед них більшість – балістика різних типів", — зазначив глава держави.

За словами Зеленського, екстрені служби продовжують працювати на місцях нічних і ранкових російських ударів.

У Києві рятувальники ліквідували пожежі, нині тривають аварійні роботи. Внаслідок атаки у столиці та області поранень зазнали шестеро людей.

Балістичними ракетами російські війська також атакували Кременчук і Кривий Ріг. У Кривому Розі загинули двоє людей, ще 14 постраждали. У Сумах загинула одна людина.

"Всюди, де росіяни дотягуються своєю балістикою, вони бʼють по цивільній інфраструктурі. У Кривому Розі двоє загиблих і ще 14 людей постраждали. Є загибла людина в Сумах. Мої співчуття рідним та близьким", — сказав Зеленський.

Президент також повідомив про нову хвилю російських безпілотників. За його словами, від ранку повітряна тривога триває у багатьох регіонах України.

Зеленський подякував рятувальникам, поліцейським, медикам та іншим службам, які першими прибувають на місця російських атак і допомагають постраждалим.

Він також закликав міжнародних партнерів посилювати протиповітряну оборону України.

"Дуже важливо, щоб ця самовідданість наших людей доповнювалася новими кроками партнерів для захисту неба. Коли північнокорейська балістика руйнує інфраструктуру і забирає життя тут, у Європі, не можна дозволити, щоб європейські перехоплювачі просто лежали на складах. Захист життя потрібен. Росію потрібно зупинити. Нові пакети – це буквально врятовані життя і захищена інфраструктура кожен день", — наголосив президент.

Нагадаємо, що у ніч проти 16 серпня російські війська атакували Україну ракетами різних типів та 106 безпілотниками. Сили протиповітряної оборони знищили або подавили 88 повітряних цілей.