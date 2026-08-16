Балістика, тисячі дронів і бомб: Зеленський про наслідки масованих атак по 13 областях України
Російські війська протягом тижня атакували Україну 62 ракетами, понад 1550 ударними безпілотниками та майже 1560 авіаційними бомбами. Більшість ракет були балістичними
Про це повідомив президент Володимир Зеленський, передає RegioNews.
"Лише протягом цього тижня 13 областей були під ударами. Ворог випустив по наших містах і громадах понад 1550 ударних дронів, майже 1560 авіабомб та 62 ракети. Серед них більшість – балістика різних типів", — зазначив глава держави.
За словами Зеленського, екстрені служби продовжують працювати на місцях нічних і ранкових російських ударів.
У Києві рятувальники ліквідували пожежі, нині тривають аварійні роботи. Внаслідок атаки у столиці та області поранень зазнали шестеро людей.
Балістичними ракетами російські війська також атакували Кременчук і Кривий Ріг. У Кривому Розі загинули двоє людей, ще 14 постраждали. У Сумах загинула одна людина.
"Всюди, де росіяни дотягуються своєю балістикою, вони бʼють по цивільній інфраструктурі. У Кривому Розі двоє загиблих і ще 14 людей постраждали. Є загибла людина в Сумах. Мої співчуття рідним та близьким", — сказав Зеленський.
Президент також повідомив про нову хвилю російських безпілотників. За його словами, від ранку повітряна тривога триває у багатьох регіонах України.
Зеленський подякував рятувальникам, поліцейським, медикам та іншим службам, які першими прибувають на місця російських атак і допомагають постраждалим.
Він також закликав міжнародних партнерів посилювати протиповітряну оборону України.
"Дуже важливо, щоб ця самовідданість наших людей доповнювалася новими кроками партнерів для захисту неба. Коли північнокорейська балістика руйнує інфраструктуру і забирає життя тут, у Європі, не можна дозволити, щоб європейські перехоплювачі просто лежали на складах. Захист життя потрібен. Росію потрібно зупинити. Нові пакети – це буквально врятовані життя і захищена інфраструктура кожен день", — наголосив президент.
Нагадаємо, що у ніч проти 16 серпня російські війська атакували Україну ракетами різних типів та 106 безпілотниками. Сили протиповітряної оборони знищили або подавили 88 повітряних цілей.