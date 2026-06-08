Фото: поліція

ДТП сталась 7 червня близько 20:00 у Ковельському районі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Керуючи автомобілем Volkswagen Passat, 16-річна водійка не вибрала безпечної швидкості та врізалася у придорожній відбійник – він наскрізь проштрикнув машину.

Внаслідок ДТП 23-річний пасажир легковика від отриманих травм помер на місці.

Сама водійка отримала забої. Ще одна 12-річна пасажирка не травмувалась.

Усі молоді люди – з Ковельського району.

Правоохоронці встановлюють усі обставини аварії.

Нагадаємо, вдень 7 червня в Оболонському районі Києва зіткнулися два легковики. Одна жінка загинула, ще одна травмована.