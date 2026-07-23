10:13  23 липня
На Хмельниччині мікроавтобус потрапив під потяг
08:47  23 липня
У Кривому Розі під час пожежі в будинку загинуло подружжя
01:55  23 липня
Акторка Анна Саліванчук помстилась аферисту, який залишив її родину на вулиці
UA | RU
UA | RU
23 липня 2026, 12:42

Удар по підприємству у Павлограді: троє загиблих, кількість постраждалих зростає

23 липня 2026, 12:42
Читайте также на русском языке
Фото: ОВА
Читайте также
на русском языке

Внаслідок авіаудару по Павлограду 23 липня загинули троє людей

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на начальника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжу та пресслужбу прокуратури.

Наразі відомо, що внаслідок ворожої атаки загинули троє людей. Ще 19 – зазнали поранень, серед них – 2-річна дівчинка.

Усіх постраждалих доправили до лікарень. Медики проводять обстеження та надають необхідну допомогу.

Російські військові вдарили по місту керованою авіабомбою. Остаточні наслідки встановлюються.

Нагадаємо, росіяни поцілили по Павлогарду близько 11:20. Внаслідок удару у місті пошкоджене підприємство харчової промисловості – там виникла пожежа.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна обстріли загиблі Дніпропетровська область Павлоград постраждалі наслідки
15 липня 2026
"Самопоміч" замість "Свободи": як змінюється влада на Тернопільщині
У Тернопільській області починає формуватися влада із "Самопомочі", яка змінює "Свободу"
13 липня 2026
"Я така сама людина!": з якими труднощами тяжкопоранені ветерани стикаються в мирному житті
Відсутність уваги з боку органів влади, недостатня пенсія та нерозуміння з боку громадськості. Ветерани, які отримали інвалідність на фронті, розповіли про особливості їх адаптації до цивільного життя
09 липня 2026
Бунт проти ТЦК у Львові. Чим загрожують Україні подібні протести
Радикалізація українського суспільства і, у відповідь, силових структур може призвести до того, що демократичну Україну знищить не Кремль, а самі українці, як прості громадяни, так і обрана ними влада
01 липня 2026
Корупційний марафон. Що відомо про нові справи НАБУ проти нардепів від "Слуги народу"
Верховна Рада IX скликання увійде в історію великою кількістю корупційних скандалів та кримінальних справ
Українські військові показали, як знищили укриття росіян
23 липня 2026, 13:00
"Картонкові майдани" як вирок: чому Банкова боїться вулиці понад усе
23 липня 2026, 12:55
На Чернігівщині судили адміністратора канала "з повістками"
23 липня 2026, 12:30
На Одещині затримали браконьєра з уловом мідій на 300 тис. грн
23 липня 2026, 12:14
Кілограм наркотиків готували до збуту: у Полтаві затримали двох юнаків
23 липня 2026, 12:12
Росіяни вдарили по підприємству у Павлограді: виникла пожежа
23 липня 2026, 11:58
Дрони РФ вдарили по енергооб'єктах Чернігівщини та харчовому підприємству
23 липня 2026, 11:53
"Габаритна" ДТП на Рівненщині: фура зіткнулася з самохідним обприскувачем
23 липня 2026, 11:46
На Полтавщині левиця напала на 5-річного хлопчика: його прооперували
23 липня 2026, 11:38
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
"Самопоміч" замість "Свободи": як змінюється влада на Тернопільщині
"Я така сама людина!": з якими труднощами тяжкопоранені ветерани стикаються в мирному житті
Всі публікації »
Віктор Ягун
Борислав Береза
Юрій Бутусов
Всі блоги »