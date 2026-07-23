Удар по підприємству у Павлограді: троє загиблих, кількість постраждалих зростає
Внаслідок авіаудару по Павлограду 23 липня загинули троє людей
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на начальника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжу та пресслужбу прокуратури.
Наразі відомо, що внаслідок ворожої атаки загинули троє людей. Ще 19 – зазнали поранень, серед них – 2-річна дівчинка.
Усіх постраждалих доправили до лікарень. Медики проводять обстеження та надають необхідну допомогу.
Російські військові вдарили по місту керованою авіабомбою. Остаточні наслідки встановлюються.
Нагадаємо, росіяни поцілили по Павлогарду близько 11:20. Внаслідок удару у місті пошкоджене підприємство харчової промисловості – там виникла пожежа.
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