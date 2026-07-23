На Харківщині біля авто здетонував невідомий предмет: загинули двоє чоловіків
У місті Златопіль Лозівського району Харківської області стався вибух невідомого предмета, внаслідок якого загинули двоє чоловіків
Про це повідомив Центр координації протимінної діяльності, передає RegioNews.
Зазгначається, що інцидент трапився ввечері 22 липня біля багажника автомобіля. Загинули чоловіки віком 23 та 26 років.
Вибух також пошкодив два автомобілі. Наразі невідомо, який саме предмет здетонував.
Раніше міський голова Златополя Микола Бакшеєв повідомляв, що трагедія сталася через необережне поводження з вибуховою речовиною. Обставини події встановлюються.
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