36 тисяч гривень при оформленні опіки: у Раді пропонують нову допомогу для сімей

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У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який передбачає збільшення державної підтримки сімейних форм виховання, нові виплати для опікунів та посилення захисту прав дітей

Про це повідомили у Міністерстві соціальної політики, сім’ї та єдності, передає RegioNews.

Законопроєкт комплексно реформує систему захисту дітей, посилює підтримку прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу, а також розширює повноваження служб у справах дітей.

Зокрема, пропонується збільшити щомісячну допомогу на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням, а також виховуються у прийомних сім’ях або дитячих будинках сімейного типу. Залежно від віку дитини виплати можуть зрости до 15 75-20 250 грн, а для дітей з інвалідністю – до 24 750-29 250 грн.

Крім того, законопроєкт уперше передбачає одноразову виплату у розмірі 36 тисяч гривень при встановленні опіки або влаштуванні дитини до прийомної сім’ї чи дитячого будинку сімейного типу.

Остаточний розмір допомоги визначатиметься відповідно до закону про Державний бюджет на 2027 рік.

Документ також пропонує запровадити цілодобове реагування на повідомлення про загрозу життю чи здоров’ю дитини. Для цього громади мають забезпечити служби у справах дітей транспортом, сучасними засобами зв’язку та необхідною технікою.

Окремі зміни стосуються дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Законопроєкт передбачає, що дитина зможе перебувати в інтернатному закладі не довше шести місяців, поки для неї підбиратимуть сімейну форму виховання.

Також документ гарантує прийомним батькам і батькам-вихователям право на тимчасовий відпочинок як соціальну послугу та посилює їхні соціальні гарантії.

Серед нововведень – заборона усиновлювачам приховувати від дитини факт її усиновлення. Таємниця усиновлення зберігатиметься лише для сторонніх осіб, що відповідає Конвенції ООН про права дитини.

Нагадаємо, український уряд вніс зміни до постанови щодо повернення виплати дітям, які стали переселенцями після початку повномасштабного вторгнення РФ.