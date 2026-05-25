09:26  25 травня
З'явилося відео з ТЦК у Тернополі, де загинув чоловік
07:52  25 травня
Понад тиждень у горах без їжі: в Румунії врятували українця
07:41  25 травня
У Запоріжжі після удару дрона загорілося авто
UA | RU
UA | RU
25 травня 2026, 10:14

Частина люка пробила лобове скло: на Вінниччині сталася ДТП із двома BMW

25 травня 2026, 10:14
Читайте также на русском языке
Фото: поліція
Читайте также
на русском языке

Аварія сталася в Козятині 23 травня близько 19:30 на вулиці Єдності

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Водій авто BMW не обрав безпечної швидкості та наїхав на каналізаційний люк. Від удару частина люка вилетіла й поцілила у лобове скло іншого BMW, що рухалося позаду.

Через це у другій автівці спрацювали подушки безпеки й 27-річний водій втратив контроль над машиною, з'їхав з дороги та в'їхав на територію приватного домоволодіння, де врізався у Nissan, що стояв на подвір’ї.

Внаслідок аварії 27-річний чоловік отримав травми, його госпіталізували. У нього взяли зразки крові для перевірки на стан сп’яніння. Авто вилучили та помістилина арештмайданчик.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці призначили низку експертиз для встановлення всіх деталей події.

Нагадаємо, 22 травня на Рівненщині легковик врізався у вантажівку. Внаслідок аварії загинули водій легковика та його пасажир.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ДТП події Вінницька область аварія постраждалий
22 травня 2026
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Історія з "порноофісами" потенційно є значно серйознішою за банальні корупційні схеми
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
На Вінниччині в річці Південний Буг потонув 14-річний хлопець
25 травня 2026, 10:29
Росіяни вдарили по Павлограду: пошкоджена багатоповерхівка, виникла пожежа
25 травня 2026, 09:59
Смертельна ДТП у Рівному: загинув 20-річний пішохід
25 травня 2026, 09:58
П'ять країн НАТО заблокували план щодо збільшення військової допомоги Україні – ЗМІ
25 травня 2026, 09:55
У Харкові сталася пожежа на території недобудованого храму
25 травня 2026, 09:46
У ДПСУ розповіли про ситуацію на кордоні з Білоруссю – загроз не фіксують
25 травня 2026, 09:44
З'явилося відео з ТЦК у Тернополі, де загинув чоловік
25 травня 2026, 09:26
Росіяни атакували дронами Чернігів: виникли пожежі
25 травня 2026, 09:17
Ворожі атаки на Харківщину: постраждали 18 людей, серед них 5-річна дитина
25 травня 2026, 09:10
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Всі публікації »
Віктор Ягун
Володимир Фесенко
Валерій Пекар
Всі блоги »