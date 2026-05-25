Аварія сталася в Козятині 23 травня близько 19:30 на вулиці Єдності

Водій авто BMW не обрав безпечної швидкості та наїхав на каналізаційний люк. Від удару частина люка вилетіла й поцілила у лобове скло іншого BMW, що рухалося позаду.

Через це у другій автівці спрацювали подушки безпеки й 27-річний водій втратив контроль над машиною, з'їхав з дороги та в'їхав на територію приватного домоволодіння, де врізався у Nissan, що стояв на подвір’ї.

Внаслідок аварії 27-річний чоловік отримав травми, його госпіталізували. У нього взяли зразки крові для перевірки на стан сп’яніння. Авто вилучили та помістилина арештмайданчик.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці призначили низку експертиз для встановлення всіх деталей події.

