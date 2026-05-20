20 травня 2026, 16:57

На Київщині посадовці вкрали 6,7 га рекреаційних земель на 20 млн грн

Фото: Нацполіція
На Київщині викрито масштабну оборудку із землею: голова однієї з всеукраїнських творчих спілок у змові з державним реєстратором незаконно заволоділи 6,7 га рекреаційних земель у Бучанському районі.

Про це повідомляє Національна поліція, передає RegioNews.

"Голова правління однієї з всеукраїнських творчих громадських організацій та державний реєстратор підозрюються у протиправних діях із земельною ділянкою рекреаційного призначення у Бучанському районі. Сума завданих територіальній громаді збитків становить понад 20,7 млн грн. Учасникам земельної оборудки повідомлено про підозру", - йдеться у повідомленні поліції.

Як встановили правоохоронці, посадовець творчої спілки спільно з державним реєстратором організували схему незаконного заволодіння земельною ділянкою комунальної власності у Бучанському районі Київщини.



Йдеться про 6,7 га рекреаційних земель, на території яких розташовувалося нерухоме майно творчої спілки. Через відсутність можливості утримувати цю територію громадська організація передала земельну ділянку у користування селищній раді.

Для реалізації схеми державний реєстратор, маючи доступ до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, без законних підстав внесла неправдиві відомості до автоматизованої системи та зареєструвала право власності на земельну ділянку за приватною компанією. У результаті таких дій - орган місцевого самоврядування втратив законне право розпоряджатися земельною ділянкою рекреаційного призначення.

Проведена експертиза підтвердила завдані територіальній громаді збитки на суму понад 20,7 млн грн.

На підставі зібраних доказів посадовцю творчої спілки повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), а державному реєстратору - за ч. 3 ст. 362 (Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї) Кримінального кодексу України.

Встановлюються інші особи, які можуть бути причетні до схеми.

Відповідно до інкримінованих статей, підозрюваним може загрожувати до дванадцяти років увʼязнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.


Нагадаємо, що харківські правоохоронці викрили схему розкрадання міських грошей. Директор приватного підприємства, який мав опікуватися відновленням благоустрою в Індустріальному районі, підозрюється у привласненні понад 314 тисяч гривень.

