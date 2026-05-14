Держзрада та підрив мобілізації: нардепа відправили у СІЗО без права на заставу

Народному депутату України, підозрюваному у державній зраді, обрали запобіжний захід - безальтернативне тримання під вартою

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews .

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування щодо народного депутата України IX скликання, підозрюваного у державній зраді.

За даними слідства, він поширював у Telegram, Facebook та Instagram матеріали, спрямовані на формування вигідних РФ наративів, дискредитацію державної політики України та створення передумов для зриву мобілізаційних процесів.

14 травня 2026 року слідчий суддя задовольнив клопотання сторони обвинувачення та обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів без права внесення застави.