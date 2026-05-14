У Києві та Запоріжжі затримали "ідейних" агентів ФСБ

Прокурори 5 травня 2026 року затримали двох осіб, які збирали для спецслужби РФ інформацію про Сили оборони у Київській та Запорізькій областях

За даними слідства, підозрювані підтримували збройну агресію РФ та очікували на окупацію України. Вони діяли окремо, однак були пов’язані одним куратором ФСБ. Для конспірації використовували анонімні чати у месенджерах.

Один - житель Київщини. За завданням російської спецслужби він обходив території поблизу столиці та намагався встановити місця розташування засобів ППО. Зібрані дані позначав на електронних картах і передавав представнику фсб.

Інший - працював водієм у поштовому відділенні в Запоріжжі. Під час поїздок регіоном він фіксував переміщення техніки та намагався встановити вид і кількість техніки Сил оборони, яка прямувала на передову.

Під час обшуків за місцями проживання вилучено мобільні телефони, які використовувалися для збору розвідувальної інформації та зв’язку з представником російської спецслужби.

Обом затриманим повідомлено про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, а також у несанкціонованому поширенні інформації про розташування та переміщення ЗСУ та інших військових формувань. За клопотанням прокурора їм обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

