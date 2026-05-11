11 травня 2026, 10:57

Завербували через TikTok: в Одесі майстер із ремонту техніки коригував удари по ППО

Фото: СБУ
Служба безпеки викрила ворожого агента, який допомагав готувати повітряні атаки на Одесу

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на СБУ.

Основним завданням фігуранта був пошук координат зенітно-ракетних комплексів, радіолокаційних станцій та мобільних вогневих груп, що захищають місто.

Встановлено, що російські спецслужби завербували одесита через TikTok. Для цього вони використали фейковий акаунт, видаючи себе за іноземну журналістку. Чоловік, який займався ремонтом комп’ютерної техніки, привернув увагу окупантів своїми прокремлівськими коментарями в соцмережі.

Для збору розвідданих агент на мопеді об’їжджав місто та околиці, фіксуючи позиції ППО на гугл-картах. Отриману інформацію він збирався передати куратору через анонімний чат у месенджері.

Співробітники СБУ затримали фігуранта під час проведення розвідки.

Задокументовано як фігурант координував свої дії з російським спецслужбістом за допомогою текстових і голосових повідомлень. Під час обшуку у затриманого вилучили мобільний телефон із доказами роботи на ворога.

Агенту оголосили підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (держзрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, в Одесі кілер намагався вбити топ-посадовця Військово-Морських Сил ЗСУ "до дня Перемоги". СБУ запобігла теракту та затримала російського агента.

