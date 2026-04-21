Трагедія сталася вдень 21 квітня в одному з сіл Семенівської громади Новгород-Сіверського району

Пара поїхала з дому мотоциклом, після чого зв'язок з ними обірвався.

Попередньо встановлено, що під час руху мотоцикл, ймовірно, наїхав на вибуховий предмет. Внаслідок вибуху обидва загинули.

Поліцейські розслідують обставини загибелі людей.

За інформацією Суспільного, пара приїжджала в село провідати рідних. Дівчині було 22 роки, хлопцю – 25. Вони жили у цивільному шлюбі.

Нагадаємо, 15 квітня на Полтавщині 35-річній жінці відірвало пальці через вибух боєприпаса. Правоохоронці встановлюють обставини події.