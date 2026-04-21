На Чернігівщині молода пара загинула, підірвавшись на міні на мотоциклі
Трагедія сталася вдень 21 квітня в одному з сіл Семенівської громади Новгород-Сіверського району
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Пара поїхала з дому мотоциклом, після чого зв'язок з ними обірвався.
Попередньо встановлено, що під час руху мотоцикл, ймовірно, наїхав на вибуховий предмет. Внаслідок вибуху обидва загинули.
Поліцейські розслідують обставини загибелі людей.
За інформацією Суспільного, пара приїжджала в село провідати рідних. Дівчині було 22 роки, хлопцю – 25. Вони жили у цивільному шлюбі.
Нагадаємо, 15 квітня на Полтавщині 35-річній жінці відірвало пальці через вибух боєприпаса. Правоохоронці встановлюють обставини події.
