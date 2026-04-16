17:15  16 апреля
В Киевской области Укрзализныця экстренно останавливала поезд через младенца
17:15  16 апреля
В поврежденном российской атакой кафе Днепра большой наплыв клиентов
16:05  16 апреля
После похолодания в Украину вернется потепление
UA | RU
UA | RU
16 апреля 2026, 17:15

В Киевской области Укрзализныця экстренно останавливала поезд через младенца

16 апреля 2026, 17:15
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Утром 16 апреля поезда №44 из Ивано-Франковска в Черкасс понадобилась неграфическая остановка в Фастове. В Укрзализныце объяснили, что произошло

Об этом сообщает Укрзализныця, передает RegioNews.

Как оказалось, причина остановки поезда была приятной. Через три минуты после остановки поезда команда парамедиков, которая ждала перрона после предупреждения начальника поезда, приняла из 12-го вагона счастливую семью, в которых произошло пополнение прямо в вагоне.

"Мальчик родился перед самым прибытием в Фастов. Поездная бригада вместе с пассажирами оказывала необходимую медицинскую помощь. Состояние мамы и ребенка на момент высадки — удовлетворительное", - говорят в Укрзализныце.

Железнодорожники пожелали ребенку расти здоровым и как можно быстрее вернуться в детские вагоны.

Напомним, в Украине изменили правила возврата железнодорожных билетов. В настоящее время 13% возвратов проходят в день отправления, из-за чего пассажиры, действительно планирующие поездку, часто не успевают приобрести билеты.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Укрзализныця дети
