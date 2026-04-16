В Киевской области Укрзализныця экстренно останавливала поезд через младенца

Утром 16 апреля поезда №44 из Ивано-Франковска в Черкасс понадобилась неграфическая остановка в Фастове. В Укрзализныце объяснили, что произошло

Как оказалось, причина остановки поезда была приятной. Через три минуты после остановки поезда команда парамедиков, которая ждала перрона после предупреждения начальника поезда, приняла из 12-го вагона счастливую семью, в которых произошло пополнение прямо в вагоне.

"Мальчик родился перед самым прибытием в Фастов. Поездная бригада вместе с пассажирами оказывала необходимую медицинскую помощь. Состояние мамы и ребенка на момент высадки — удовлетворительное", - говорят в Укрзализныце.

Железнодорожники пожелали ребенку расти здоровым и как можно быстрее вернуться в детские вагоны.

Напомним, в Украине изменили правила возврата железнодорожных билетов. В настоящее время 13% возвратов проходят в день отправления, из-за чего пассажиры, действительно планирующие поездку, часто не успевают приобрести билеты.