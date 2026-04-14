Майже добу рятувальники гасили вогонь на сміттєзвалищі в місті Чоп Ужгородського району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

Пожежа виникла 12 квітня. Вона охопила площу близько 1000 кв. м.

Гасіння ускладнювалося тим, що сміття тліло глибоко всередині, через що вогонь постійно поширювався. До роботи ззалучались пожежні підрозділи з Чопа, Ужгорода, Великої Доброні та спеціальний пожежний потяг.

Наразі пожежу ліквідували. На місці продовжує працювати екскаватор, який розгрібає шари сміття, а підрозділ ДСНС чергує, щоб запобігти повторному займанню.

Причина пожежі встановлюється.

