На Київщині чоловік загинув під час спалювання трави
Трагічна подія сталася днями в селі Ясногородка Фастівського району
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.
Чоловік підпалив суху траву на своїй присадибній ділянці, але не втримався і впав у багаття. Внаслідок пожежі 66-річний господар помер.
За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 КК України (порушення вимог пожежної безпеки, що призвело до загибелі людини).
Нагадаємо, вночі 19 березня на Прикарпатті під час пожежі в будинку загинув чоловік. Площа пожежі становила 120 кв. м.
20 березня 2026
Бізнес на війні. Як на схемах у ВЛК формується нова "еліта"
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
