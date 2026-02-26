Фото: ДСНС

Подія сталася 26 лютого близько десятої ранку в місті Ірпінь Бучанського району

Про це інформує RegioNews із посиланням на ДСНС.

На місці рятувальники встановили, що на першому поверсі дитсадку виникло загоряння в електрощитовій. Пожежу ліквідували.

Персонал закладу оперативно провів евакуацію дітей.

Причина виникнення пожежі встановлюється.

Нагадаємо, вранці 21 лютого у Києві внаслідок пожежі в будинку загинули дві людини. Обставини трагічного випадку встановлюють правоохоронці.