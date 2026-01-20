Фото: поліція

Суд ухвалив вирок щодо жителя Старе Бориспільського району за неналежне зберігання зброї, що призвело до смерті дитини та травмування іншої

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Правоохоронці встановили, що чоловік протягом тривалого часу зберігав у будинку гладкоствольну мисливську рушницю та боєприпаси у доступному для дітей місці.

Фігуранта судили за злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною та недбале зберігання вогнепальної зброї та бойових припасів (ч. 1 ст. 166, ч. 1 ст. 264 КК України).

Бориспільський міськрайоннмй суд засудив чоловіка до 5 років увʼязнення.

Нагадаємо, трагедія сталася 23 серпня минулого року. Тоді 7-річний син господаря будинку разом із 6-річною дівчинкою-сусідкою перебували в оселі без нагляду дорослих. Хлопчик взяв до рук вогнепальну зброю батька та здійснив постріл у бік дівчинки. Від отриманого поранення вона померла на місці.