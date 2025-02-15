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15 лютого 2025, 14:50

На Київщині керівниця фонду та волонтер продавали гуманітарні автомобілі для ЗСУ

15 лютого 2025, 14:50
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фото: скріншот із відео
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На Бориспільщині голова однієї з благодійних організацій спільно з волонтером організували схему незаконного продажу автомобілів, завезених як гуманітарна допомога

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Впродовж 2022-2024 років під керівництвом благодійниці в Україну завезли понад 680 автомобілів. Вони проходили митне оформлення за пільговою процедурою та реєструвалися на благодійний фонд як гуманітарна допомога. Втім частина цих авто продавалася на території Бориспільського району.

Днями, 13 лютого, під час продажу чотирьох авто за 19 400 доларів поліцейські затримали 56-річну керівницю благодійної організації та її спільника – 54-річного волонтера.

Ділкам оголосили підозру. Зловмисникам загрожує до 7 років тюрми.

Нагадаємо, раніше на Буковині викрили схему нелегального ввезення авто нібито для потреб ЗСУ.

Київська область Благодійність продаж авто ЗСУ гуманитарные автомобили
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