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В Бориспольской области глава одной из благотворительных организаций совместно с волонтером организовали схему незаконной продажи автомобилей, завезенных как гуманитарная помощь

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

В течение 2022-2024 годов под руководством благотворительницы в Украину завезли более 680 автомобилей. Они проходили таможенное оформление по льготной процедуре и регистрировались на благотворительный фонд как гуманитарная помощь. Впрочем, часть этих авто продавалась на территории Бориспольского района.

На днях, 13 февраля, во время продажи четырех авто за 19 400 долларов полицейские задержали 56-летнюю руководительницу благотворительной организации и ее сообщника – 54-летнего волонтера.

Дельцам объявили подозрение. Злоумышленникам грозит до 7 лет тюрьмы.

Напомним, ранее на Буковине разоблачили схему нелегального ввоза якобы для нужд ВСУ.