фото: ДСНС

У Київській області громадяни виявили залишки російського безпілотника "Гербера" на льоду водойми

Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.

Дрон був знайдений приблизно за 300 метрів від берега. Водолази-сапери з'ясували, що це залишки безпілотника "Гербера", які не становлять небезпеки.

Фахівці витягли їх на берег і передали спеціалістам для подальшого дослідження.

Нагадаємо, в ніч на 15 лютого російські війська випустили по Україні 70 безпілотників різних типів. Сили ППО збили 33 ворожі дрони, ще 37 – були локаційно втрачені.