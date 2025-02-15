В Киевской области на льду нашли остатки российского дрона "Гербера"
В Киевской области граждане обнаружили остатки российского беспилотника "Гербера" на льду водоема
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.
Дрон был найден примерно в 300 метрах от берега. Водолазы-саперы выяснили, что это остатки беспилотника "Гербера", которые не представляют опасности.
Специалисты вытащили их на берег и передали специалистам для дальнейшего исследования.
Напомним, в ночь на 15 февраля российские войска выпустили по Украине 70 беспилотников разных типов. Силы ПВО сбили 33 вражеских дрона, еще 37 – были локационно потеряны.
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