фото: ГСЧС

В Киевской области граждане обнаружили остатки российского беспилотника "Гербера" на льду водоема

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.

Дрон был найден примерно в 300 метрах от берега. Водолазы-саперы выяснили, что это остатки беспилотника "Гербера", которые не представляют опасности.

Специалисты вытащили их на берег и передали специалистам для дальнейшего исследования.

Напомним, в ночь на 15 февраля российские войска выпустили по Украине 70 беспилотников разных типов. Силы ПВО сбили 33 вражеских дрона, еще 37 – были локационно потеряны.