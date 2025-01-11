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Суд признал супругов виновными в изготовлении и распространении детской порнографии, развращении и изнасиловании детей

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.

Злоумышленников приговорили к 15 годам тюрьмы. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск представителя потерпевших детей на сумму 750 тысяч гривен.

Сейчас супруги находятся под стражей.

Напомним, женщина снимала видео порнографического характера при своем участии и двух дочерей 2011 и 2013 годов рождения. К съемке части видео она привлекала мужа. Злоумышленник трижды изнасиловал старшую падчерицу в присутствии и при активном участии жены.

В дальнейшем снятый контент фигуранты распространяли через интернет.