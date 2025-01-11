Снимали порноконтент, развращали дочерей и насиловали одну из них: на Киевщине суд вынес приговор супругам
Суд признал супругов виновными в изготовлении и распространении детской порнографии, развращении и изнасиловании детей
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.
Злоумышленников приговорили к 15 годам тюрьмы. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск представителя потерпевших детей на сумму 750 тысяч гривен.
Сейчас супруги находятся под стражей.
Напомним, женщина снимала видео порнографического характера при своем участии и двух дочерей 2011 и 2013 годов рождения. К съемке части видео она привлекала мужа. Злоумышленник трижды изнасиловал старшую падчерицу в присутствии и при активном участии жены.
В дальнейшем снятый контент фигуранты распространяли через интернет.
10 января 2025
Какие изменения ждут украинцев в 2025 году
2025 год принесет для большинства украинцев немало изменений в разных областях жизни — от уплаты налогов и индексации пенсий до роста цен на горючее и надбавки к зарплатам учителей. В конце концов все...
08 января 2025
В Киеве все будет "Благоустрий"
В чиновничьей касте Киева новоназначенный председатель Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко – явление по-своему уникальное. Несмотря на молодой возраст – 35 лет – он имеет солидный ...
30 декабря 2024
Отставка главы Полтавской ОВА Пронина: ошибочное назначение или длительная командировка?
Кабинет министров принял решение об увольнении главы Полтавской областной военной администрации Филиппа Пронина. В этой должности он проработал чуть больше года и запомнился разве что конфликтами с об...
27 декабря 2024
ВСУ в Курской области, ликвидация МСЭК и "бусификация": Чем запомнился уходящий год
2024 год был очень насыщенным для Украины. ВСУ продолжают отражать атаки россиян, держа оборону страны. Впрочем, в тылу происходят не менее важные для государства события. RegioNews сделал подборку на...
На Прикарпатье поезд насмерть сбил мужчину
11 января 2025, 01:10В пригороде Киева во время пожара погибли три человека
10 января 2025, 22:30Насиловал и развращал несовершеннолетних девочек: известного фотографа из Киева отправили за решетку
10 января 2025, 21:35В Одесской области разоблачили правоохранителя, который за взятки переправлял уклонистов в Молдову
10 января 2025, 20:55Оккупанты попали дроном по жилому дому в Запорожье
10 января 2025, 20:14ВСУ ударили по пункту управления армейского корпуса РФ в Светлодарске Донецкой области
10 января 2025, 19:45Пограничники показали российские "шахеды" и "герберу", которые сбили на Сумщине
10 января 2025, 19:10Россияне ударили по Днепропетровщине дронами и артиллерией: ранены 2 гражданских
10 января 2025, 18:55Утечка в Южный Буг из-за атаки РФ: в Николаеве из реки откачали почти 120 тонн масла
10 января 2025, 18:20
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все публикации »
Все блоги »