Атака на Київщину 3 січня: у лікарні померла поранена дівчина

фото: ДСНС

Кількість загиблих внаслідок ворожої атаки на Київську область в ніч на 3 січня зросла до двох

Про це повідомив т.в.о. голови Київської ОВА Микола Калашник, передає RegioNews.

"На жаль, молода жінка, яка була поранена внаслідок падіння збитої ворожої цілі під час вчорашньої масованої атаки БпЛА на Київщину, померла. Жінка 2002 року отримала поранення у живіт. Лікарі до останнього майже добу боролися за її життя. Але поранення було дуже тяжке. Співчуваю рідним та близьким загиблої", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ще один постраждалий – чоловік 1953 року народження, який зазнав поранення в спину, перебуває в реанімації.

Ще один постраждалий молодий хлопець, який дістав поранення коліна, перебуває під наглядом лікарів, його життю нічого не загрожує.

Нагадаємо, у Київській області вночі 3 січня внаслідок падіння уламків ворожих дронів одна людина загинула, пʼятеро постраждали.