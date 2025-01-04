Атака на Киевщину 3 января: в больнице скончалась раненая девушка

фото: ГСЧС

Число погибших в результате вражеской атаки на Киевскую область в ночь на 3 января возросло до двух

Об этом сообщил и.о. главы Киевской ОВА Николай Калашник, передает RegioNews.

"К сожалению, молодая женщина, которая была ранена в результате падения сбитой вражеской цели во время вчерашней массированной атаки БпЛА на Киевщину, скончалась. Женщина в 2002 году получила ранение в живот. Врачи до последних почти суток боролись за ее жизнь. Но ранение было очень тяжелое". Сочувствую родным и близким погибшей", – говорится в сообщении.

Отмечается, что еще один пострадавший – мужчина 1953 года рождения, который получил ранение в спину, находится в реанимации.

Еще один пострадавший молодой парень, получивший ранение колена, находится под наблюдением врачей, его жизни ничего не угрожает.

Напомним, в Киевской области ночью 3 января в результате падения обломков вражеских дронов один человек погиб, пятеро пострадали.