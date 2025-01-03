На Київщині потяг на смерть збив жінку
Подія сталася у четвер, 2 січня, у Баришівській громаді, що у Броварському районі Київської області
Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.
Потяг сполученням "Харків-Київ" збив 65-річну мешканку столиці, яка перебувала на залізничних коліях.
Машиніст поїзда застосував екстрене гальмування та звуковий сигнал, проте уникнути трагедії не вдалося. Від отриманих травм жінка загинула на місці.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці втсановлюють обставини трагедії.
Нагадаємо, 1 січня на Київщині поблизу залізничного переїзду в селищі Глеваха Фастівського району потяг переїхав 22-річного хлопця. Він загинув на місці.
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