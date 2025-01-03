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03 января 2025, 16:37

В Киевской области поезд насмерть сбил женщину

03 января 2025, 16:37
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фото: поліція
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Происшествие случилось в четверг, 2 января, в Барышевской громаде, что в Броварском районе Киевской области

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Поезд сообщением "Харьков-Киев" сбил 65-летнюю жительницу столицы, которая находилась на железнодорожных путях.

Машинист поезда применил экстренное торможение и звуковой сигнал, однако избежать трагедии не удалось. От полученных травм женщина скончалась на месте.

По данному факту возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают обстоятельства трагедии.

Напомним, 1 января в Киевской области возле железнодорожного переезда в поселке Глеваха Фастовского района поезд переехал 22-летнего парня. Он погиб на месте.

Киевская область поезд железная дорога погибшая
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