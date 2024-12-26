На Київщині ППО збиває російські дрони
У ці хвилини у повітряному просторі Київської області зафіксували ворожі БпЛА. Сили ППО працюють по російських дронах
Про це повідомляє RegioNews з посланням на Telegram-канал Київської обласної військової адміністрації.
Мешканців Київщини закликали перебувати в укриттях до завершення повітряної тривоги.
"Дотримуйтеся інформаційної тиші ― не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників", ― йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, вночі 26 грудня російські війська завдали удару по Україні 31-м безпілотником різних типів. Сили ППО збили 20 ворожих дронів, 11 БпЛА локаційно втрачені.
Окупанти вдарили мінометами по громаді на МиколаївщиніВсі новини »
26 грудня 2024, 08:44Російська армія била по цивільній інфраструктурі Херсонщини: поранені 2 людей
26 грудня 2024, 08:33На Різдво росіяни зруйнували понад 60 житлових будинків на Запоріжжі
26 грудня 2024, 08:15
24 грудня 2024
Фінал політичної кризи в Чернігові: чи виграла Банкова?
Після звільнення на початку грудня тимчасового виконувача обов’язків міського голови і секретаря міської ради Чернігова Олександра Ломако на його місце досі ніхто не призначений. По суті, облас...
23 грудня 2024
"Паляниця", "Пекло" та "Рута": чи змінять реактивні ракети-дрони перебіг війни для України
Україна почала масове виробництво ракет-дронів, що здатні долітати на досить великі відстані вглиб росії для ураження там усіляких військових об'єктів. Точні характеристики цих новітніх розробок трима...
18 грудня 2024
Ескалація, заморозка чи мир: чого чекати Україні у 2025 році
Безсумнівно, наступного року Україну чекає низка внутрішньо- та зовнішньополітичних змін. Викликані вони насамперед будуть зміною політичного ландшафту у Сполучених Штатах Америки – найголовнішого пар...
11 грудня 2024
"Втомлені" мости Києва: чи загрожує столиці транспортний колапс між двома берегами Дніпра
1 грудня 2024 року у Києві нарешті відкрили для руху приватного транспорту Подільський міст, що з’єднує два береги Дніпра. На цю подію містяни очікували кілька десятків років, а сам міст вже давно отр...
У Києві після інциденту відновили роботу станції метро "Либідська"
26 грудня 2024, 11:21Окупанти вдарили дроном по центральному ринку Нікополя: поранені 6 цивільних
26 грудня 2024, 11:15Жителів Кіровоградщини попередили про потужні вибухи на Гайворонському кар’єрі
26 грудня 2024, 10:55На Різдво ЗСУ ліквідували понад 1500 російських військових
26 грудня 2024, 10:35Росіяни обстріляли Нікополь з артилерії: пошкоджені магазини та багатоповерхівки
26 грудня 2024, 10:05Вбивство Ірини Фаріон: справу перекваліфікували, 18-річному підозрюваному загрожує довічне
26 грудня 2024, 09:35Вночі ППО збила 20 ворожих дронів, ще 11 БпЛА локаційно втрачені
26 грудня 2024, 08:55Окупанти вдарили мінометами по громаді на Миколаївщині
26 грудня 2024, 08:44Російська армія била по цивільній інфраструктурі Херсонщини: поранені 2 людей
26 грудня 2024, 08:33
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Фінал політичної кризи в Чернігові: чи виграла Банкова?
"Паляниця", "Пекло" та "Рута": чи змінять реактивні ракети-дрони перебіг війни для України
Всі блоги »