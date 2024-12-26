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26 грудня 2024, 09:45

На Київщині ППО збиває російські дрони

26 грудня 2024, 09:45
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ілюстративне фото: КМВА
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У ці хвилини у повітряному просторі Київської області зафіксували ворожі БпЛА. Сили ППО працюють по російських дронах

Про це повідомляє RegioNews з посланням на Telegram-канал Київської обласної військової адміністрації.

Мешканців Київщини закликали перебувати в укриттях до завершення повітряної тривоги.

"Дотримуйтеся інформаційної тиші ― не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників", ― йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вночі 26 грудня російські війська завдали удару по Україні 31-м безпілотником різних типів. Сили ППО збили 20 ворожих дронів, 11 БпЛА локаційно втрачені.

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