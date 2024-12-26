В Киевской области ПВО сбивает российские дроны
В эти минуты в воздушном пространстве Киевской области зафиксировали вражеские БПЛА. Силы ПВО работают по российским дронам
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Telegram-канал Киевской областной военной администрации.
Жителей Киевской области призвали находиться в укрытиях до завершения воздушной тревоги.
"Соблюдайте информационную тишину ― не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", ― говорится в сообщении.
Напомним, ночью 26 декабря российские войска нанесли удар по Украине 31-м беспилотником разных типов. Силы ПВО сбили 20 вражеских дронов, 11 БпЛА локационно потеряны.
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