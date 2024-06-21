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21 червня 2024, 05:36

На Київщині чиновник сільради "забув" перерахувати у бюджет 93 млн грн військового податку

21 червня 2024, 05:36
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фото: поліція
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Керівник фінансового відділу однієї з сільських рад Білоцерківського району Київської області не перерахував кошти від так званого "військового податку" як цього вимагає закон. Натомість він направив гроші на інші видатки сільради

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Нацполіції.

Правоохоронці встановили, що на рахунках сільської ради було акумульовано кошти із податку на доходи фізичних осіб у сумі понад 93 млн грн.

Відповідно до законодавства, з жовтня 2023 року "військовий" ПДФО має зараховуватись до державного бюджету з метою забезпечення підтримки обороноздатності держави та розвитку оборонно-промислового комплексу України.

Наразі керівнику фінансового відділу повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 367 (Службова недбалість) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до пʼяти років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

Нагадаємо, раніше правоохоронці повідомили про підозру начальнику одного із підрозділів ДСНС України та начальнику відділу цього підрозділу, які закупили комп’ютери за завищеними цінами.

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