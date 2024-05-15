На Київщині горів приватний будинок: постраждав чоловік

фото: ДСНС України

Пожежа сталася у вівторок ввечері, 14 травня, у селі Дорогинка Фастівського району Київської області. Внаслідок займання постраждав місцевий житель

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресцентр ДСНС України.

Так, близько 21:20 загорівся будинок по вулиці Фастівській. Вогонь охопив житлове приміщення. Під час ліквідації пожежі надзвичайники врятували з палаючого будинку чоловіка. Потерпілого передали медикам.

Компетентні органи встановлюють причини пожежі.

Нагадаємо, у селі Серне на Закарпатті 10-річний хлопчик отримав опіки 70% тіла, коли спалював сміття на городі.