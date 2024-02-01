У Київській області понад 30 шкіл перейшли на дистанційне навчання

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На Київщині майже на 40% зросла кількість людей, які захворіли на грип та ОРВІ. У зв'язку з цим 32 школи у трьох районах області перейшли на дистанційне навчання.

Про це інформує RegioNews з посиланням на брифінг щодо епідситуації із захворюваністю на грип та ГРВІ у Київській області.

Протягом минулого тижня, з 22 по 28 січня 2024 року, кількість хворих на грип та ГРВІ у Київській області зросло на 39%. Подібне зростання на 8% перевищило епідемічний поріг.

На сьогодні в регіоні "середній рівень інтенсивності епідемічного процесу". Найгірші показники - у Бориспільському районі, найкращі - у Вишгородському.

Рівень захворюваності серед дітей підвищився ще сильніше - досягнув 44%. У районах, де ситуація найскладніша, вирішили запровадити дистанційне навчання у школах.

Рішення щодо закриття навчальних закладів Київської області на карантин торкнулось 32 шкіл:

Бориспільський район - 18 шкіл;

Фастівський район - 7;

Броварський район - 7.

Раніше повідомлялось, що внаслідок зростання захворюваності на грип, ГРВІ та коронавірус серед дітей у Тетіївській громаді на Київщині оголошено карантин.