У Київській області понад 30 шкіл перейшли на дистанційне навчання
На Київщині майже на 40% зросла кількість людей, які захворіли на грип та ОРВІ. У зв'язку з цим 32 школи у трьох районах області перейшли на дистанційне навчання.
Про це інформує RegioNews з посиланням на брифінг щодо епідситуації із захворюваністю на грип та ГРВІ у Київській області.
Протягом минулого тижня, з 22 по 28 січня 2024 року, кількість хворих на грип та ГРВІ у Київській області зросло на 39%. Подібне зростання на 8% перевищило епідемічний поріг.
На сьогодні в регіоні "середній рівень інтенсивності епідемічного процесу". Найгірші показники - у Бориспільському районі, найкращі - у Вишгородському.
Рівень захворюваності серед дітей підвищився ще сильніше - досягнув 44%. У районах, де ситуація найскладніша, вирішили запровадити дистанційне навчання у школах.
Рішення щодо закриття навчальних закладів Київської області на карантин торкнулось 32 шкіл:
- Бориспільський район - 18 шкіл;
- Фастівський район - 7;
- Броварський район - 7.
Раніше повідомлялось, що внаслідок зростання захворюваності на грип, ГРВІ та коронавірус серед дітей у Тетіївській громаді на Київщині оголошено карантин.