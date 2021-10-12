У поліції назвали основну версію обстрілу автівки з дитиною на Київщині

Правоохоронці продовжують шукати чоловіка, який сьогодні обстріляв автомобіль з родиною в Софіївській Борщагівці під Києвом. Наразі поліція вже має основну версію інциденту

Про це пише RegioNews з посиланням на поліцію Київщини

За словами начальника поліції Київської області Андрія Нєбитова, правоохоронці встановлюють шляхи відходу стрілка.

"При допиті свідків правоохоронці встановили, що люди отримували погрози стосовно цивільно-правових відносин. Наразі - це основна версія слідства, але також є інші", - зазначив він.

Зброя, яку застосував стрілок, за попередніми даними, була переробленою. Наразі на місці події працюють патрульні, слідчі та оперативники, а також криміналісти.

Нагадаємо, що 12 жовтня у житловому масиві Софіївська Борщагівка Київської області чоловік у камуфляжі з рушниці стріляв по водієві автомобіля, в той самий час на задньому сидінні знаходилась дівчинка.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

Наразі поліцейські встановлюють, з якої зброї стріляв чоловік та усі обставини стрільби.