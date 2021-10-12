13:26  12 жовтня
Монастирський розповів, коли з'являться перші результати експертиз у справі нардепа Полякова
09:46  12 жовтня
"Помаранчевій" зоні карантину відповідають 15 областей - МОЗ
17:28  12 жовтня
На Донбасі російські окупанти обстріляли військових ООС зі стрілецької зброї
UA | RU
UA | RU
12 жовтня 2021, 18:05 65

У поліції назвали основну версію обстрілу автівки з дитиною на Київщині

12 жовтня 2021, 18:05 65
Читайте также на русском языке
Читайте также
на русском языке

Правоохоронці продовжують шукати чоловіка, який сьогодні обстріляв автомобіль з родиною в Софіївській Борщагівці під Києвом. Наразі поліція вже має основну версію інциденту

Про це пише RegioNews з посиланням на поліцію Київщини

За словами начальника поліції Київської області Андрія Нєбитова, правоохоронці встановлюють шляхи відходу стрілка.

"При допиті свідків правоохоронці встановили, що люди отримували погрози стосовно цивільно-правових відносин. Наразі - це основна версія слідства, але також є інші", - зазначив він.

Зброя, яку застосував стрілок, за попередніми даними, була переробленою. Наразі на місці події працюють патрульні, слідчі та оперативники, а також криміналісти.

Нагадаємо, що 12 жовтня у житловому масиві Софіївська Борщагівка Київської області чоловік у камуфляжі з рушниці стріляв по водієві автомобіля, в той самий час на задньому сидінні знаходилась дівчинка.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

Наразі поліцейські встановлюють, з якої зброї стріляв чоловік та усі обставини стрільби.

поліція стрілянина зброя свідоцтво

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Притулок ліберал-націоналістів. Як Притула збирає свою нову команду із успішних "старих облич" Західної України
Взяти на гачок. Хто і навіщо згадав про земельні оборудки Труханова і Галантерника
Всі публікації »
Віталій Бала
Олексій Голобуцький
Володимир Фесенко
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua