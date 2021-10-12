В полиции назвали основную версию обстрела автомобиля с ребенком на Киевщине

Правоохранители продолжают искать мужчину, который сегодня обстрелял автомобиль с семьей в Софиевской Борщаговке под Киевом. Сейчас полиция уже имеет основную версию инцидента

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на полицию Киевщины

По словам начальника полиции Киевской области Андрея Небытова, правоохранители устанавливают пути отхода стрелка.

"При допросе свидетелей правоохранители установили, что люди получали угрозы о гражданско-правовых отношений. Сейчас это основная версия следствия, но также есть другие", - отметил он.

Оружие, которое применил стрелок, по предварительным данным, было переработано. Сейчас на месте происшествия работают патрульные, следователи и оперативники, а также криминалисты.

Напомним, что 12 октября в жилом массиве Софиевская Борщаговка Киевской области мужчина в камуфляже из ружья стрелял по водителю автомобиля, в то же время на заднем сидении находилась девочка.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас полицейские устанавливают, из какого оружия стрелял мужчина и все обстоятельства стрельбы.