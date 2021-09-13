09:01  13 вересня
COVID в Україні: за добу виявили ще 1200 нових випадків зараження
09:46  13 вересня
В Україні впав добовий показник вакцинації: зробили всього 45 тисяч щеплень
08:09  13 вересня
Доба в ООС: загинув український боєць, троє захисників отримали поранення
UA | RU
UA | RU
13 вересня 2021, 09:29 1512

На Київщині батько викрав сина в ексдружини та втік з ним на авто

13 вересня 2021, 09:29 1512
Читайте также на русском языке
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У Броварському районі Київської області батько викрав малолітнього сина у колишньої дружини та втік з ним у невідомому напрямку

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі управління Нацполіції області.

Правоохоронці встановили, що батько, який проживав окремо від матері, мав право відвідувати дитину у визначений час у присутності матері. Однак, 12 вересня він забрав дитину і зник на авто у невідомому напрямку.

За даними поліції, згодом машину, на якій поїхав батько, знайшли в полі за декілька кілометрів від села, а сам батько дитини, ймовірно, пересів на інший транспортний засіб.

Пошуком дитини та батька наразі займають співробітники районного управління поліції й просять про допомогу усіх, хто може володіти відповідною інформацією.

Раніше повідомлялось, що у Голосіївському районі Києва трапилася дорожньо-транспортна пригода за участі восьми автомобілів, в результаті якої госпіталізували п’ятьох потерпілих.

розслідування поліція діти область батьки

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
"Радикальний" крок. Хто насправді стоїть за звільненням рівненського лікаря-депутата Шустика
Танці навколо закону про деолігархізацію. Хто і чим б'є по амбіціях Зеленського
Всі публікації »
Віталій Бала
Андрій Смолій
Володимир Фесенко
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram