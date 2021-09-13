На Київщині батько викрав сина в ексдружини та втік з ним на авто
У Броварському районі Київської області батько викрав малолітнього сина у колишньої дружини та втік з ним у невідомому напрямку
Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі управління Нацполіції області.
Правоохоронці встановили, що батько, який проживав окремо від матері, мав право відвідувати дитину у визначений час у присутності матері. Однак, 12 вересня він забрав дитину і зник на авто у невідомому напрямку.
За даними поліції, згодом машину, на якій поїхав батько, знайшли в полі за декілька кілометрів від села, а сам батько дитини, ймовірно, пересів на інший транспортний засіб.
Пошуком дитини та батька наразі займають співробітники районного управління поліції й просять про допомогу усіх, хто може володіти відповідною інформацією.
Раніше повідомлялось, що у Голосіївському районі Києва трапилася дорожньо-транспортна пригода за участі восьми автомобілів, в результаті якої госпіталізували п’ятьох потерпілих.