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13 сентября 2021, 09:29 1516

На Киевщине отец похитил сына у экс-жены и сбежал с ним на авто

13 сентября 2021, 09:29 1516
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Фото: из открытых источников
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В Броварском районе Киевской области отец похитил малолетнего сына у бывшей жены и скрылся с ним в неизвестном направлении

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе управления Нацполиции области.

Правоохранители установили, что отец, который проживал отдельно от матери, имел право посещать ребенка в определенное время в присутствии матери. Однако, 12 сентября он забрал ребенка и скрылся на авто в неизвестном направлении.

По данным полиции, впоследствии машину, на которой уехал отец, нашли в поле за несколько километров от села, а сам отец ребенка, вероятно, пересел на другое транспортное средство.

Поиском ребенка и отца сейчас занимают сотрудники районного управления полиции и просят о помощи всех, кто может владеть информацией.

Ранее сообщалось, что в Голосеевском районе Киева случилось дорожно-транспортное происшествие с участием восьми автомобилей, в результате которой госпитализировали пятерых пострадавших.

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