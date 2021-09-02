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02 вересня 2021, 10:49 785

У Києві чоловіка, який перебігав залізничні колії, на смерть збив потяг

02 вересня 2021, 10:49 785
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Фото: з відкритих джерел
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У Києві зранку 2 вересня на проспекті Науки чоловік перебігав залізничну колію в недозволеному місці. Машиніст потягу, який в цей час рухався коліями, побачив чоловіка, але зупинитись не встиг

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Telegram-канал dtp.kiev.ua

Відомо, що машиніст помітив, як чоловік кинувся до колій, подав йому сигнал, але уникнути зіткнення не зміг. Від отриманих травм чоловік помер на місці

На місці працювали поліцейські, медики та слідчо-оперативна група.

Нагадаємо, що 27 липня також на Одещині пасажирський потяг збив на смерть жінку. Це сталося на залізничній станції Карпове на переїзді біля села Виноградар.

поїзд смерть залізниця поліція медики

 
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