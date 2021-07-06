На Київщині сім центрів масової вакцинації будуть працювати щодня

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У Київській області Центри вакцинації проти COVID-19 працюватимуть щодня з 09:00 до 17:00

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні Київської ОДА.

Для отримання щеплення необхідно попередньо записатися в лист-очікування вакцинації проти COVID-19 через додаток "Дія" чи гарячу лінію МОЗ, а також у свого сімейного лікаря", - йдеться у повідомленні.

Так, сім центрів масової вакцинації будуть працювати за такими адресами:

м. Бровари. КНП "Броварський міський ЦПМСД”, амбулаторія №2, вул. Незалежності, 12.

м. Біла Церква. Амбулаторії ЗПСМ: вул. Шевченка, 69; вул. Лєваневського, 53; вул. Івана Мазепи, 65 а; вул. Ярослава Мудрого, 49.

м. Славутич. КНП "Славутицька міська лікарня”, вул. 77 Гвардійської дивізії, 7.

м. Бориспіль. КНП "Бориспільський міський ЦПМСД”, вул. Київський шлях, 24.

м.Ірпінь. КНП "Ірпінський міський ЦПМСД” вул Михайлівська/, 22; вул Садова, 38 (3 поверх); вул. Северинівська, 105 к.

м. Обухів. КНП "Обухівський міський ЦПМСД” вул.Каштанова. 52.

м. Яготин. КНП "Яготинський ЦПМСД” вул. Незалежності, 71.

Нагадаємо, у Києві запрацював ще один пункт масової вакцинації від COVID-19 - на території ВДНГ.